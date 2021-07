Deputados do PSOL entra com notícia-crime contra Bolsonaro na PGR por rachadinha no Congresso

Deputados do PSOL entraram com uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro na PGR, após divulgação de áudios em que ex-cunhada do chefe do Planalto indica que ele teve envolvimento direta em caso de “rachadinha”, quando ele era deputado federal edit

247 - Deputados do PSOL entraram, nesta segunda-feira, 5, com uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República (PGR), após divulgação de áudios em que ex-cunhada do chefe do Planalto indica que ele teve envolvimento direta em caso de “rachadinha”, quando ele era deputado federal.

A fisiculturista Andrea Siqueira Valle disse que Bolsonaro demitiu seu irmão, André Siqueira Valle, porque ele se recusou a entregar a maior parte de seu salário. Além dele, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, também é acusado de rachadinha - quando era deputado estadual na Alerj.

A denúncia é assinada por nove parlamentares do PSOL que pedem a abertura de uma investigação sobre o presidente pelo Ministério Público Federal (MPF).

"Bolsonaro, e toda a sua família, está envolvido em uma miríade de crimes. É indisfarçável a participação do presidente da República nos atos ilícitos, de forma que é fundamental que os poderes constituídos tomem as providências cabíveis para investigar os responsáveis e não assistam inertes os permanentes e reiterados crimes contra a administração pública", dizem no documento apresentado à PGR.

