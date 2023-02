Deputados do PT apresentam projeto para tornar 8 de janeiro o Dia Nacional de Defesa da Democracia

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) apresentou um projeto de lei (PL 21/2023) para estabelecer no Brasil o Dia Nacional de Defesa da Democracia. A proposta, de coautoria do deputado Alencar Santana (PT-SP), institui que a data seja celebrada no dia 8 de janeiro, como resposta à tentativa de golpe que ocorreu em Brasília.

Nesta data, terroristas bolsonaristas tentaram tomar o poder, invadindo e depredando o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

O texto apresentado pelos parlamentares estipula que órgãos públicos deverão promover a data em campanhas publicitárias, atividades culturais, concursos literários e tudo mais que se destine a afirmar a democracia como princípio fundamental da República.

