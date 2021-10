Deputados mantêm votação da PEC da Vingança

A PEC da Vingança muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ampliando os poderes de parlamentares sobre o Ministério Público edit

247 - A Câmara manteve para esta quinta-feira (14) a votação da chamada PEC da Vingança que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público.

Apenas 145 parlamentares foram a favor de adiar a votação para outra data, com os 214 que decidiram derrubar o requerimento de retirada de pauta, informou O Antagonista.

A PEC da Vingança muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ampliando os poderes de parlamentares sobre o Ministério Público. Atualmente, o Congresso Nacional indica dois dos 14 membros do CNMP. Agora, com o novo texto, deputados e senadores poderão escolher cinco de 17 vagas no CNMP.

Criticado por promotores e procuradores do MP, a PEC ainda dá margem para que deputados e senadores elaborem um código de ética aos membros do Ministério Público Federal.

Para a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), este é um duro golpe na independência dos membros do MP.

“Sem independência não vamos poder combater a criminalidade, o crime organizado, a corrupção ou defender o patrimônio público”, afirma a instituição.

