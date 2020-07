Deputados pressionam para abrandar PEC da prisão em segunda instância

A desidratação da PEC da prisão em segunda instância é contrariada pelo relator da proposta, deputado Fábio Trad, mesmo sendo discutida entre setores do centrão mais ligados ao governo edit

247 - Na câmara dos deputados, os parlamentares que antes defendiam a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da prisão em segunda instância agora pretendem sugerir mudanças no texto da PEC para torná-lo mais brando. Alguns congressistas ainda querem evitar que a proposta seja votada no plenário da casa legislativa. A informação é do jornal O Globo.

O relator da proposta, deputado Fábio Trad (PSD-MS), é contra a desidratação, mesmo sendo discutida entre setores do centrão mais ligados ao governo, acrescenta a reportagem.

Trad e o autor do projeto, Alex Manente (Cidadania-SP) defendem que a PEC incida sobre todos os processos iniciados depois dela, mesmo que envolvam ilícitos praticados antes. Nos bastidores, um grupo amplo de deputados defende a validade das novas regras apenas para quem cometer crimes após a promulgação da emenda.

