Deputados querem aprovar PL que inclui grávidas e puérperas no grupo prioritário de vacinação

Fórum, com 247 - A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) participou, nesta quinta-feira, 8, de uma reunião para tratar da prioridade na vacinação de grávidas e puérperas (mães de recém-nascidos com até 45 dias de vida).

A medida se justifica porque a condição de gestante coloca essas mulheres no grupo de risco da Covid-19, por estarem, do ponto de vista fisiológico, mais frágeis e suscetíveis a infecções e contaminações.

Melania Amorim, cientista, pesquisadora e ginecologista-obstetra, participou do encontro, junto com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM). Ele é autor do PL 936/2021, que propõe que grávidas, puérperas e lactantes – com comorbidades – tenham prioridade na vacinação.

Sâmia anexará um projeto de lei (PL), na proposta apresentada por Ramos, solicitando que todas as mulheres grávidas ou puérperas sejam consideradas grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização (PNI).

A Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras alerta que Além disso “durante todo o ano de 2020 ocorreu um expressivo aumento do número de mortes maternas provocadas por COVID-19 no Brasil”.

“O número crescente de mortes durante a gravidez ou no puerpério levou o Brasil a uma posição tal em que oito de cada 10 mortes maternas relatadas no mundo ocorriam em nosso país”, alerta a rede.

