Desgostoso, Weintraub está de saída do governo

Abraham Weintraub decidiu pedir demissão do ministério da Educação, segundo informações da coluna Radar, da revista Veja. Segundo o veículo, o ministro está abatido e não é mais aceito no próprio governo

247 - O ministro da Educação Abraham Weintraub não suporta mais a pressão de dentro e de fora do governo e deve pedir demissão. Segundo a versão do governo, o ministro está abatido e teria decidido pedir demissão do ministério, movimento que não foi negado pelo presidente.

A reportagem ainda destaca que “recentemente, um dos que criticaram o chefe da Educação foi o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Em conversa com Bolsonaro, ele disse que as declarações do ministro contra o STF e sobre a noite dos cristais, que provocaram revolta na comunidade judaica, teriam degradado a capacidade de interlocução política do ministro com o Parlamento.”

