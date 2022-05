Destituído da vice-presidência da Câmara, Marcelo Ramos critica Arthur Lira: 'não me dobro aos caprichos de ninguém'

O deputado federal do PSD-AM também afirmou que a decisão da tirá-lo da vice-presidência do Legislativo não foi "regimental ou jurídica", mas sim "política" edit

247 - O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) criticou, nesta terça-feira (24), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , após Jair Bolsonaro (PL) de pedir a aliados que o parlamentar do sigla pessedista não seja mais vice-presidente da Câmara. Ramos também afirmou que a decisãoi não foi "regimental ou jurídica", mas sim "política".

"O senhor continuará tendo aqui, embaixo no plenário, de onde nunca saí, um deputado para ajudar o Brasil, mas um deputado independente, que não se dobra aos caprichos de ninguém", disse Ramos na Câmara. Os relatos dele foram publicados pela Jovem Pan.

"Uma decisão política perigosa, porque atenta contra liberdade e autonomia deste poder. Quando o Executivo ataca a democracia, é perigoso. Quando o Legislativo consocia para atacá-la, é mortal", disse.

"Escolhi cumprir a missão que o povo do Amazonas me deu. Entre o povo do Amazonas e Bolsonaro, entre o povo do Amazonas e a cadeira de vice, sou o povo do Amazonas", afirmou.

