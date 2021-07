Dez entre dez oficiais da ativa descartam apoio a um eventual golpe

"Isso é coisa do Bolsonaro, não tem nada a ver conosco", disseram oficiais da ativa sobre um eventual golpe edit

247 - Dez entre dez oficiais da ativa rebateram firmemente qualquer possibilidade de as Forças Armadas participarem de algum tipo de golpe, como impedir as eleições.

"Isso é coisa do Bolsonaro, não tem nada a ver conosco", dizem todos, com a mesma convicção, de acordo com informação publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Generais de quatro estrelas que formam o Alto Comando também criticaram a postura de Bolsonaro na pandemia e acham um absurdo os ataques do presidente a vacinas e máscaras, por exemplo.

