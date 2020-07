DF começa a reabrir atividades no auge da pandemia do Covid-19

O Distrito Federal vai lidar nos próximos dias, ao mesmo tempo, com a abertura de todas as atividades da economia e o momento mais delicado da epidemia do novo coronavírus edit

O Distrito Federal vai lidar nos próximos dias, ao mesmo tempo, com a abertura de todas as atividades da economia e o momento mais delicado da epidemia do novo coronavírus. Autoridades de saúde estimam que o pico da Covid começou no último fim de semana e levará dias até que os números de casos e óbitos comecem a baixar. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, o cenário, no entanto, pode ser pior, uma vez que especialistas questionam essa previsão. Muitos afirmam que a unidade da federação está vivendo um período de aceleração da transmissão. Um platô —período de estabilidade no auge da pandemia, antes da queda— só seria atingido em agosto.

“A expectativa é essa: inicia a partir desse fim de semana, mas sem ter uma grande elevação em relação a esses últimos dias. Deve se manter aí próximo desses [números dos] últimos dias e deve durar no máximo uma semana, mas podendo cair mais rapidamente”.

