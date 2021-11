DF: estabelecimentos não serão mais obrigados a aferir temperatura

Apoie o 247

247 - Os estabelecimentos comerciais do Distrito Federal não precisarão mais medir a temperatura dos clientes a partir desta segunda-feira (8). De acordo com decreto local, que flexibiliza as regras de contenção da transmissão da covid-19, pessoas com temperatura corporal acima dos 37,8ºC poderão circular no ambiente, sem ter a entrada barrada.

Segundo informações do UOL, a autorização vale para estabelecimentos comerciais, templos religiosos, eventos de competição esportiva, cívicos, corporativos e gastronômicos, shows, feiras e exposições culturais.

Ainda de acordo com a reportagem, a flexibilização só foi possível porque a taxa de transmissão no DF é de 0,76, índice que indica a tendência de desaceleração da epidemia.

O DF já havia flexibilizado o uso de máscaras em ambientes abertos, e as aulas presenciais em escolas públicas foram retomadas com 100% da capacidade das turmas.

