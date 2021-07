DF: Ibaneis Rocha passa bem após internação

247 - O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), passa bem após ter sido internado no hospital DF Star, em Brasília, na noite do domingo (25), segundo o boletim médico. Ele foi ao hospital por conta de uma "indisposição", disse a assessoria de imprensa.

Segundo informe assinado por médicos responsáveis, Ibaneis "está bem, lúcido, orientado, estável hemodinamicamente" e aproveitou a internação para "realizar exames de rotina".

A nota não detalhou as causas da indisposição ou a previsão de alta. (Com informações do Poder360).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.