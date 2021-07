DF suspende uso de 40 mil doses da Janssen após elas chegarem congeladas

A Secretaria Estadual de Saúde do DF disse ter acionado o Ministério da Saúde, depois que doses da Janssen chegaram congeladas edit

247 - O Distrito Federal suspendeu, neste sábado (3), o uso de 40,1 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen depois de constatar que os imunizantes estavam congelados, fora da temperatura adequada de armazenamento (2°C). A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A Secretaria Estadual de Saúde do DF disse ter acionado o Ministério da Saúde e que a orientação recebida do órgão federal é "deixar toda a carga das vacinas em quarentena". "Elas ficarão armazenadas e indisponíveis para uso no momento", afirmou a secretaria.

O comunicado não citou os motivos ou condições que levaram ao congelamento indevido das doses da vacina.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.