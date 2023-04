Diesel mais barato reduz frete e aumenta poder de compra das famílias, comemora Pimenta

O chefe da Secom fez referência à diminuição no preço do gás natural edit

247 - O chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, comemorou a redução média de 8,1% no preço do gás natural no Brasil. O chefe da Secom mencionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"SEGUNDOU COM LULA: Depois do diesel, agora é a vez do Gás Natural ficar mais barato! Hoje a Petrobrás anunciou 8,1% de queda no preço e até o final do ano a previsão é que chegue a 19%. Com combustível mais barato, o preço do frete cai e o poder de compra das famílias cresce!", escreveu Pimenta no Twitter.

SEGUNDOU COM LULA: Depois do diesel, agora é a vez do Gás Natural ficar mais barato! Hoje a Petrobrás anunciou 8,1% de queda no preço e até o final do ano a previsão é que chegue a 19%. Com combustível mais barato, o preço do frete cai e o poder de compra das famílias cresce! — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 17, 2023

