Dilma é ovacionada em evento no Planalto no Dia Internacional das Mulheres (vídeo)

247 - Além do presidente do Lula (PT), do vice, Geraldo Alckmin (PSB), e de ministras, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também participa na manhã desta quarta-feira (8) de evento no Palácio do Planalto em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres.

A ex-presidente foi ovacionada pela plateia, que gritava: "Dilma, guerreira, do povo brasileiro".

