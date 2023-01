Dino diz esperar que governador entenda 'recado' e demita Anderson Torres do comando da Segurança Pública do Distrito Federal

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse esperar que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entenda o recado passado pela portaria que impede que os servidores que respondam a processos criminais ou administrativos sejam cedidos e demita o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Torres, que é delegado federal e exerceu o cargo de ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro (PL), se encaixa na situação descrita pela portaria editada na quinta-feira (5).

“Na portaria, o Ministério da Justiça dá um prazo de quinze dias para que o responsável pela nomeação de servidor com casos na Justiça justifique sua decisão de requisitar servidores da Polícia Federal. Depois, a pasta irá analisar os casos individualmente – inclusive o de Anderson Torres”, destaca o jornalista Valdo Cruz, no G1.

Integrantes do governo Lula avaliam que Anderson Torres agiu politicamente enquanto esteve à frente do Ministério da Justiça para prejudicar o então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a disputa presidencial. O ex-ministro também é acusado de omissão por não enfrentar os manifestantes bolsonaristas que promoveram atos de terrorismo em Brasília visando impedir a diplomação do presiente eleito.

Ainda segundo a reportagem, assessores do atual governo avaliam que a permanência de Torres à frente da Segurança Pública do Distrito Federal gera insegurança para o governo Lula.

