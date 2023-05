Dino nomeia advogado especializado em Direitos Humanos como coordenador legislativo da Justiça

Raphael Costa vai liderar projetos importantes no Ministério da Justiça, como a CPMI do 8 de janeiro e o PL das Fake News edit

247 - O advogado Raphael Costa foi convidado pelo ministro Flávio Dino (PSB) para liderar projetos importantes no Ministério da Justiça, como a CPMI do 8 de janeiro e o PL das Fake News. Ele desempenhará o papel de coordenador legislativo, informa Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

"Uma honra trabalhar ao lado de grandes nomes como o ministro Flávio Dino e o secretário Nacional Elias Vaz. Teremos muito trabalho para avançarmos nas pautas que construam um país com mais justiça, paz e cidadania", declarou Costa.

Raphael Costa ocupou o cargo de secretário municipal de Direitos Humanos em Niterói de 2021 a 2022 e coordenou assuntos humanitários na ONU de 2017 a 2020, trabalhando em locais como Moçambique e Santiago. Ele também atua como voluntário nas pastorais sociais da CNBB e foi eleito coordenador estadual.

