Dino pedirá ao STF que proíba posse e porte de armas a partir desta quarta

Medida faz parte de um conjunto de ações para garantir a segurança dos brasileiros e do presidente Lula (PT), durante a cerimônia de posse, no dia 1º de janeiro, em Brasília

247 - O futuro ministro da Justiça e Segurança Nacional, senador Flávio Dino (PSB), anunciou nesta terça-feira (27) novas medidas para garantir a segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos brasileiros durante a cerimônia de posse no no próximo domingo (1).

Dino informou que vai encaminhar ao Supremo Tribunal Federal (STF) um documento pedindo a proibição do porte e posse de armas por pelo menos cinco dias, em todo o Distrito Federal.

A expectativa é que a medida entre em vigor nesta quarta-feira (28) e vá até o dia 2 de janeiro de 2023. O documento será assinado pela equipe do delegado Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, informa o site Metrópoles.

“O objetivo é que mesmo as pessoas que sejam eventualmente detentoras de autorizações de porte ou de posse, por exemplo os CACs [colecionadores, atiradores e caçadores], tenham esta suspensão por ordem judicial, para que fique configurado que qualquer posse ou porte de arma neste período será considerado crime. Essa providência visa, exatamente, ter um reforço nessas providências”, explicou.

