Dino se reúne com entidades representativas para discutir violência contra jornalistas

247 - O ministro da Justiça e segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), se reúne nesta segunda-feira (16) com representantes de entidades de jornalistas para discutir os casos recentes de violência contra a categoria e defender propostas para garantir a liberdade de expressão e o livre trabalho da imprensa.

De acordo com reportagem do Metrópoles , estarão presentes representantes da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF).

Na ocasião será entregue um documento com 12 recomendações para a garantia do exercício livre e seguro do jornalismo. Entre elas, estão “condenar publicamente ações de violência contra jornalistas, garantir investigação rápida de ameaças e agressões a comunicadores e acompanhar o cumprimento e desempenho da Lei de Acesso à Informação (LAI)”, destaca o texto.

