Diretor da maior penitenciária de Mato Grosso é exonerado suspeito de ajudar na fuga de presos

247 - O diretor da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá (MT), Arnold Pacheco, foi exonerado suspeito de ajudar na fuga de presos, informou a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

O dirigente já estava afastado, após denúncias de que ele havia facilitado a fuga de detentos. De acordo com a secretaria, a exoneração começa a valer a partir do dia 22 de fevereiro. Arnold é investigado, internamente, por meio de um processo administrativo disciplinar (PAD), aberto com o objetivo de apurar as circunstâncias da denúncia.

A penitenciária é a maior do estado e possui um raio considerado de segurança máxima. >>> Mais uma fuga de presídio: cinco detentos estão foragidos de penitenciária no Paraná

