Diretor da PF omite que foi assessor especial de Wilson Witzel

Em seu currículo no site do governo federal, o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Miaurino, apenas informa que foi “membro do Conselho de Segurança Pública do Rio de Janeiro” edit

247 - O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Miaurino, omite de seu currículo que foi assessor especial do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel. Em seu currículo no site do governo federal, o dirigente apenas informa que foi “membro do Conselho de Segurança Pública do Rio de Janeiro”, mas não menciona a nomeação pelo ex-chefe do executivo fluminense para um cargo comissionado na Governadoria do Estado, nem que foi conselheiro da companhia de água do Rio, a Cedae.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado, Maiurino foi nomeado assessor especial em 27 de março de 2019 e ocupou o cargo até setembro de 2020, quando Witzel foi afastado.

O atual chefe da PF recebeu cerca de R$ 12 mil por mês, que é a média salarial de um assessor especial do governo.

