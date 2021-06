Diretor do Iphan vai vetar boneco de Bolsonaro em manifestação de Brasília

Pedido foi feito pela Frente Povo Sem Medo ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para usar o boneco inflável de Bolsonaro no ato de Brasília neste sábado. O presidente do órgão foi indicado pela bolsonarista Bia Kicis edit

247 - A Frente Povo Sem Medo pediu ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) autorização para usar um boneco inflável de Jair Bolsonaro no ato de Brasília marcado para a manhã deste sábado (19), quando acontecerão manifestações em mais de 400 cidades em todo o Brasil pedindo a saída do governante.

“As especificações técnicas estão dentro das normas do Iphan e o parecer do órgão aprovou a instalação, contudo o documento ainda precisa ser assinado pelo diretor Saulo Santos Diniz, que não irá autorizar”, informa o colunista Guilherme Amado, no Metrópoles . Ele lembra que Diniz foi indicado para o cargo pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF).

O boneco inflável de Bolsonaro tem as mãos sujas de sangue pelas quase 500 mil mortes pela pandemia e a ideia é erguê-lo em frente ao Museu Nacional. Um boneco parecido foi levantado na capital federal, por exemplo, no Dia da Enfermagem .

