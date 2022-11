Diretor-geral da PRF tira férias um dia após MPF pedir seu afastamento do cargo

A pedido do MPF, PF instaurou inquétrito para investigar a atuação de Silvinei Vasques no enfrentamento aos protestos bolsonaristas antidemocráticos em rodovias federais edit

247 - O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, entrou de férias nesta quarta-feira (16), um dia após o Ministério Público Federal (MPF) pedir seu afastamento por 90 dias.

Vasques é investigado pela Polícia Federal por sua atuação no enfrentamento aos protestos bolsonaristas antidemocráticos em rodovias federais.

No pedido de afastamento, o MPF suspeita de prevaricação por parte de Silvinei na crise, e até de possível conluio com a organização do movimento contra o resultado das eleições.

O MPF investiga, ainda, uma publicação de Silvinei em suas redes em 29 de outubro, véspera do segundo turno. Na avaliação de procuradores, o diretor pediu votos irregularmente para Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral.

A corporação não informou quanto tempo Vasques ficará fora da função.

