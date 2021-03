Distrito Federal tem 99% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

247 - Em mais um sinal preocupante do estágio da pandemia no Brasil, o Distrito Federal atingiu na manhã deste sábado (6) a taxa de 99,23% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19, segundo o Antagonista.

Apenas quatro dos 14 hospitais públicos da região têm leitos para tratamento intensivo: Hospital Regional da Asa Norte; o Hospital do Coração de Brasília; Hospital Regional de Samambaia; e a UTI adulta do Hran.

Na rede privada, no entanto, a ocupação é menor, mas ainda sim alarmante. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, 92,67% dos leitos de UTI privados estão ocupados.

