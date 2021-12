"Ditadura nunca mais": oposição comemora derrota de PL que cria polícia política para Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Parlamentares da oposição, líderes de movimentos sociais e entidades comemoraram, no final da tarde desta quarta-feira (8), uma derrota sofrida por bolsonaristas com relação ao Projeto de Lei (PL) 1595/19, conhecido como “PL antiterrorismo” ou “PL de ações contraterroristas”, proposta que, além de criar uma polícia secreta e política para Jair Bolsonaro, visa criminalizar os movimentos sociais e atos da oposição.

Em uma articulação com os governistas, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pautou a votação de regime de urgência do projeto, visando acelerar a tramitação para que ele pudesse ser aprovado à toque de caixa e sem discussão prévia. O regime de urgência, no entanto, foi rejeitado com 228 votos “sim” e 199 “não”. Para a urgência ser aprovada, eram necessários 257 votos “sim”.

Durante a divulgação do resultado da votação no plenário da Câmara, foi possível ouvir gritos de “ditadura nunca mais” feitos por deputados.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE