Divergindo de Rosa Weber, Gilmar Mendes vota a favor do orçamento secreto

Metrópoles - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é o primeiro a divergir de liminar da ministra Rosa Weber que suspende as emendas de relator-geral (RP 9), que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Na noite desta terça-feira (9/11), o magistrado tornou seu voto público após a Corte Suprema ter formado maioria contra emendas do orçamento secreto.

Em seu voto, Gilmar Mendes diverge parcialmente da relatora do caso. Ele é favorável à publicidade das emendas e à transparência, mas contra a suspensão na liberação de verbas.

“Quanto ao orçamento dos exercícios de 2020 e de 2021, que seja dada ampla publicidade, em plataforma centralizada de acesso público”, diz no voto.

