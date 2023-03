Divulgar cartão de vacinação de Bolsonaro viola lei, diz Ministério da Saúde

Apoie o 247

247 - O Ministério da Saúde do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a divulgação de informações do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro (PL) poderia violar a Lei Geral de Proteção de Dados. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

A Controladoria-Geral da União (CGU) discordou do governo e quebrou o sigilo do cartão de vacinação de Bolsonaro no dia 15 de fevereiro. Foi revelado que o ex-ocupante do Planalto tomou vacina contra Covid-19.

Em 2021, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid sugeriu a autoridades o indiciamento de Bolsonaro por nove crimes relacionados à pandemia do coronavírus.

