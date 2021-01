Do PSOL, Erundina oficializa candidatura à presidência da Câmara

Marcelo Montanini, Metrópoles - A deputada federal Luiza Erundina (PSol-SP) oficializou, nesta segunda-feira (18/1), a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. A bancada do partido possui 10 deputados e a postulação tem o objetivo de demarcar território. Ela é a única mulher candidata na disputa.

A parlamentar defendeu uma gestão da Câmara mais aberta à sociedade e a serviço dos direitos humanos, da cidadania, contrária à violência contra as mulheres e à pobreza. “O combate à desigualdade, seja de raça, credo ou gênero. Essa deve ser uma prioridade de qualquer gestão do PSol no Executivo ou no Legislativo e esse será um dos nossos compromissos”, disse.

Erundina também criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que, segundo ela, tratou “a vida humana de forma cruel, desumana e irresponsável”. A deputada lembrou também da “tragédia em Manaus”. “É mais cruel que essas pessoas morreram por falta de oxigênio. Na floresta [amazônica] considerada o ‘pulmão do mundo’, essas pessoas morreram de falta de oxigênio”, lamentou.

