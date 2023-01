Documento da SSP-DF expedido 2 dias antes de atos terroristas mostra que PM negligenciou orientações para conter extremistas

Polícia Militar do Distrito Federal negligenciou 11 orientações para coibir a violência bolsonarista registrada no domingo (8), em Brasília edit

247 - Um documento interno da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) confirma que a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) negligenciou a orientação da pasta para manter a ordem e impedir os atos de terrorismo provocados por bolsonaristas e militantes da extrema direira neste domingo (8). O documento, obtido com exclusividade pela coluna Grande Angular, do Metrópoles, é datado de sexta-feira (6), dois dias antes da violência bolsonarista explodir na Praça dos Três Poderes.

“O Protocolo de Ações Integradas detalhou como cada órgão distrital e federal atuaria diante do ato violento convocado por bolsonaristas nas redes sociais. A PMDF seria a responsável por 11 ações com objetivo de manter a ordem, conforme o documento de preparação emitido dois dias antes dos atos terroristas, na sexta-feira (6)”, ressalta a reportagem

O documento, assinado pela subsecretária de Operações Integradas, coronel Cíntia Queiroz de Castro, ressalta que competia “não permitir acesso de pessoas e veículos à Praça dos Três Poderes” e “ficar em condições de empregar tropa especializada em controle de distúrbio, no caso de perturbação da ordem”.

Ainda segundo o documento, a corporação também deveria “planejar e executar ações de policiamento ostensivo, com objetivo de manter e preservar a ordem pública durante a realização do evento, empregando para esse fim efetivos e meios necessários”.

