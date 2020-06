'Dubiedade de Bolsonaro assusta sociedade’, diz Dias Toffoli

Em evento organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), o presidente do STF, Dias Toffoli, defendeu uma trégua entre os poderes, mas afirmou que a dubiedade de Bolsonaro em relação a isso ‘assusta a sociedade’ edit

247 - Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli disse nesta segunda-feira, 8, que a “dubiedade” de Jair Bolsonaro “assusta” a sociedade. Ele defendeu a paz entre os poderes, em evento organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que escreveu um manifesto em defesa do Poder Judiciário, principalmente do STF.

O manifesto diz que discurso de ódio e apologia ao autoritarismo não se enquadram na liberdade de expressão.

"Precisamos ter uma trégua, uma trégua para o devido combate à pandemia, uma trégua para o devido combate aos efeitos colaterais, que são o desemprego, que é a recessão que se avizinha, que é o déficit fiscal. É necessário uma trégua entre poderes", afirmou o presidente do STF.

"Mas algumas atitudes têm trazido uma certa dubiedade, e essa dubiedade ela impressiona e assusta a sociedade brasileira. E hoje não mais só a sociedade brasileira – também a comunidade internacional das nações, também a economia internacional. Nós precisamos de paz institucional, precisamos de ter prudência, precisamos ter união no combate à Covid".

