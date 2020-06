Durante posse, novo ministro das Comunicações diz que mídia é 'símbolo da liberdade de expressão'

Em seu discurso, Fabio Faria ressaltou a importância da imprensa e falou da liberdade de expressão, no momento em que o governo persegue o cartunista Renato Aroeira por uma charge que associa Bolsonaro à suástica nazista edit

247 com Agência Brasil - O deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) tomou posse nesta quarta-feira (17) como o novo ministro das Comunicações e disse que entre as suas prioridades está inclusão digital da população. Para Faria, o momento atual do país, também exige uma postura de compreensão e abertura ao diálogo.

Em seu discurso, Faria ressaltou a importância da imprensa e falou da liberdade de expressão, no momento em que o governo persegue o cartunista Renato Aroeira por uma charge que associa Bolsonaro à suástica nazista.

"A mídia continua a estar entre as prioridades deste governo. O dinamismo dos canais fechados, a força e abrangência da TV aberta, que levam informação e entretenimento, são verticais importantes de política pública. Assim como rádio, veículo poderoso, é um aliado nas pequenas cidades e nas comunidades afastadas. E os jornais, que tanto ajudam a aprofundar as reflexões da sociedade, somados à internet, formam o símbolo da liberdade de expressão", afirmou Faria, que é genro do empresário e apresentador Silvio Santos.

O ministro da pasta recriada por Bolsonaro também elogiou a habilidade do presidente em usar as redes sociais para se comunicar com seus apoiadores e a sociedade.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.