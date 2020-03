"É crime de traição", diz Pimenta sobre cooperação da Lava Jato com os EUA

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) gravou um vídeo no qual repercute a informação trazida pela Vaza Jato, em publicação da Agência Pública e do The Intercept Brasil, de que a Lava Jato contou com a cooperação dos Estados Unidos em seu trabalho.

Pimenta ressalta que, juntamente com o ex-deputado Wadih Damous, já vinha denunciando a ligação entre a força-tarefa e autoridades americanas há tempos.

"É crime Lesa-Pátria, é crime de traição. Imaginem vocês o contrário: será que os americanos receberiam de forma secreta, escondida das autoridades dos Estados Unidos, procuradores do Brasil e entregariam para eles delatores e informações para prejudicar grandes empresas americanas? Para prejudicar o governo americano? Para prejudicar a soberania americana? Evidente que não. Isso não aconteceria em lugar nenhum do mundo!", disse Pimenta.

"Sergio Moro, Dallagnol e essa gente têm que responder pelos crimes", defendeu o deputado.