Eduardo Bolsonaro anuncia participação de filho de Trump em evento da extrema direita no Brasil

Anúncio foi feito poucos dias depois do parlamentar se reunir com Steve Bannon, ideólogo da extrema-direita mundial e ex-estrategista do ex-presidente dos EUA Donald Trump edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou as redes sociais para anunciar a participação do filho do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Donald Trump Jr.,na segunda edição brasileira do Conservative Political Action Conference (CPAC), divulgado como "o maior evento conservador do mundo". O anúncio foi feito na esteira do encontro que o parlamentar manteve com Steve Bannon, ideólogo da extrema-direita mundial e estrategista de Donald Trump, no início do mês.

“@DonaldJTrumpJr é escritor, empresário e teve participação política ativa durante a Presidência de seu pai. Nascido em 1977 em NY, é o 1º filho de Trump, tem 5 filhos e vive com Kimberly Guilfoyle, ex-Fox News”, escreveu o parlamentar no Twitter. Na imagem postada, Eduardo aparece ao lado do norte-americano e um pequeno texto sobre o CPAC Brasil, que acontecerá em setembro, em Brasília.

A CPAC foi criada nos Estados Unidos na década de 1970 e tem entre seus integrantes membros da extrema direita norte-americana, incluindo Donald Trump.

Confira a postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.

-Inscrições: https://t.co/kjphVAYX9Z pic.twitter.com/pw7So8wnpO August 27, 2021

