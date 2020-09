Eduardo Bolsonaro depõe por mais de 6 horas em inquérito sobre atos contra a democracia

247 - O filho 03 de Jair Bolsonaro teve de depor por mais de 6 horas na Polícia Federal, em Brasília. A corporação apura ilegalidades nos atos contra a democracia praticados no início do ano.

A reportagem do portal Uol destaca que “a oitiva, que durou 6 horas e 40 minutos no total, aconteceu no próprio gabinete de Eduardo Bolsonaro, na Câmara dos Deputados. Uma delegada e outra policial interrogam o deputado na condição de testemunha não compromissada. Eduardo Bolsonaro não é investigado, mas não era obrigado a responder a perguntas que, eventualmente, poderiam incriminá-lo na apuração.”

A matéria ainda destaca que “ao chegar ao seu gabinete, o UOL perguntou ao deputado quais eram suas expectativas para a oitiva, mas ele não se manifestou. Por causa da duração do depoimento, uma reunião de Eduardo com o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, às 15h, foi adiada.”