Eduardo Bolsonaro quer levar Marcos Valério à Câmara para atacar o PT

Apoie o 247

ICL

247 - Em nova tentativa de prejudicar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), favorito para voltar à Presidência da República, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) convidou o publicitário Marcos Valério para falar na Comissão de Segurança Pública sobre a delação que assinou há mais de 10 anos visando atingir o PT. Valério foi condenado a 37 anos de prisão por envolvimento no mensalão.

A Comissão de Segurança Pública é considerada uma espécie de núcleo bolsonarista e tem como vice-presidente o deputado federal Daniel Silveira (PTB-SP), aliado do Palácio do Planalto. Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos de prisão por atacar os ministros da Corte, as instituições e a democracia.

De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, “aliados de Bolsonaro tentam, desde a última semana, inflar nas redes sociais os trechos da delação de Marcos Valério". Em especial, destaca o colunista, a parte em que o publicitário fala da suposta relação do PT com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O depoimento foi colhido pela Polícia Federal há mais de 10 anos. Nele, Valério explica que ouviu do então secretário-geral do PT Sílvio Pereira que o partido mantinha relações com a facção criminosa”, diz o jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE