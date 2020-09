Eduardo Bolsonaro se reúne com filho de Kátia Abreu para legalizar cassinos no Brasil

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro está articulando com outros parlamentares a legalização dos cassinos no Brasil. A proposta vem sendo costurada nos bastidores há meses, com o aval do próprio Jair Bolsonaro, segundo o portal O Antagonista.

Eduardo participou de uma reunião com o presidente da Embratur, Gilson Machado, e o senador Irajá (PSD), filho de Kátia Abreu (PP, ex-vice na chapa de Ciro Gomes em 2018), que apresentou o projeto de lei para liberar a jogatina em resorts.

Ao lado dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Hélio Lopes e do amigo e apresentador de TV Alvaro Garnero, falei sobre a importância desse modelo de negócio para nosso País. pic.twitter.com/fpslg2k05u — Irajá (@irajasenador) September 17, 2020

Segundo Irajá, os cassinos vão “dinamizar a atividade econômica em todas as regiões do Brasil” e ajudar o turismo, que “vem sofrendo com a desaceleração econômica em razão da pandemia da Covid-19”.

Conforme revelou O Antagonista, Irajá viajou em janeiro com Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos com tudo bancado pelo Senado. Eles passaram oito dias em Miami e em Las Vegas, justamente tratando da possibilidade de legalizar os cassinos no Brasil.

O Ministério do Turismo informou, em julho, que vai abrir um debate no país sobre a liberação dos cassinos, que vê como um dos temas mais importantes para a retomada econômica depois da pandemia. A liberação dos cassinos é um dos 22 projetos estratégicos do ministério.