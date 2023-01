Eduardo e Jair Renan gastaram R$ 63 mil em um só dia no cartão corporativo da Presidência

Apoie o 247

247 - Dois dos filhos de Jair Bolsonaro - Jair Renan e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), gastaram R$ 63.399,90 do cartão corporativo somente no dia 30 de agosto de 2021 em Goiânia (GO). Segundo a Revista Forum, nesta data, Jair Renan esteve em uma festa de luxo clandestina - não havia autorização para a realização do evento por conta das restrições de combate à pandemia do coronavírus. Eduardo participou neste dia de uma homenagem a policiais responsáveis pela participação em uma operação de captura e morte de Lázaro Barbosa, que havia matado uma família no Distrito Federal e estava sendo procurado há dias.

De acordo com planilhas, o gasto de Jair Bolsonaro com o cartão corporativo foi quase o triplo do divulgado entre 2019 e 2022. Durante a sua gestão, houve despesas de pelo menos R$ 27,6 milhões, com itens como diárias em hotéis de luxo, cosméticos, sorvetes e padarias. O ex-chefe do Executivo federal também gastou R$ 55 mil numa padaria em 26 de maio de 2019.

