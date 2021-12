Eduardo Moreira é premiado com “Comenda da Ordem do Mérito Judiciário”, do TST

Homenagem do Tribunal Superior do Trabalho é concedida às instituições e às personalidades que se destacam no exercício de suas profissões ou pelos serviços prestados à sociedade edit

247 - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) realizará nesta quarta-feira (1), às 17 horas, a cerimônia de outorga da "Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho" de 2021. A homenagem é concedida às instituições e às personalidades que se destacam no exercício de suas profissões ou pelos serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho.

Entre os 38 premiados, constam nomes como o economista e ativista social Eduardo Moreira, o ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, o presidente do STF, Luiz Fux, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e Michelle Bolsonaro.

A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho (OMJT) é concedida anualmente em seis graus: Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. As indicações dos agraciados são feitas pelos ministros do TST, que analisam os nomes indicados e a lista anual.

Este ano, a solenidade será presencial, na área externa do tribunal.

