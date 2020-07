Ele pode: Bolsonaro faz dois exames de coração por dia para monitorar efeitos colaterais de hidroxicloroquina

247 - Jair Bolsonaro passa por dois exames cardíacos diários. O protocolo que Bolsonaro tem cumprido em relação ao monitoramento do coração vai além do recomendado pela SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia). A entidade recomenda que sejam realizados exames no primeiro, terceiro e quinto dias do tratamento com a hidroxicloroquina.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “de acordo com relatos de integrantes do governo, quatro funcionários que trabalham no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde Bolsonaro despacha, também estão com suspeitas de Covid-19. Segundo fontes, os quatro que tiveram sintomas estão afastados do trabalho. Dois tiveram febre, entre eles, uma secretária que cuida do cerimonial e da agenda do presidente.”

A matéria ainda acrescenta que “isolado no Palácio da Alvorada, o presidente trabalhou por videoconferência nesta quarta-feira e demonstrou-se disposto a participar das agendas com seus ministros. Segundo interlocutores do governo, desde segunda-feira, quando o mandatário registrou 38°C de febre e procurou o hospital, o presidente não teve mais aumento da temperatura.”

