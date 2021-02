Eleitor de Bia Kicis, que defendeu intervenção militar, Alexandre Garcia diz que suas expectativas estão sendo cumpridas

247 - O jornalista Alexandre Garcia afirmou ser eleitor da deputada federal bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) em postagem nas redes sociais e disse estar satisfeito com a atuação da parlamentar, que já defendeu intervenção militar da tribuna da Câmara . Ela também é investigada no STF por disseminar fake news.

“Todo eleitor deve ser fiscal do seu eleito, seu mandatário, seu representante. Não se pode esquecer em quem se votou. No meu caso, a mandatária está cumprindo as expectativas do eleitor”, escreveu Garcia.

“Sempre uma alegria encontrar esse amigo e eleitor a quem tenho a honra de representar no Parlamento”, postou Bia Kicis.

A deputada bolsonarista chegou a ser indicada recentemente pelo seu partido, o PSL, para presidir a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), mas seu nome foi fortemente rejeitado , até por aliados do governo.

