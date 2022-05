Eleitores do DF dizem ter mais confiança nas Forças Armadas e na Igreja que em outras instituições

Apoie o 247

247 - Pesquisa Metrópoles/Ideia divulgada nesta quinta-feira (19) aponta que as Forças Armadas e a Igreja são as instituições em que os eleitores do Distrito Federal mais confiam. Segundo o levantamento, 35,7% do eleitorado da capital federal acredita nas Forças Armadas e outros 33% afirmam ter plena confiança na Igreja.

Ainda conforme a pesquisa, 15% do eleitorado disseram confiar na polícia, embora não tenham especificado qual a corporação (Federal, Civil ou Militar) e 14% afirmam acreditar mais no Congresso Nacional. Os que dizem confiar no Supremo Tribunal Federal (STF) somam 20,1% e os que afirmam ter total confiança no Governo Federal chegam a 23,8%.

O percentual dos que dizem não confiar em nenhuma das instituições citadas é de 19,2% e os que dizem não saber chega a 1,5%. A soma ultrapassa os 100% porque os entrevistados foram instados a listar as três instituições que consideram mais confiáveis.

A pesquisa foi realizada por meio telefônico e ouviu 1.200 pessoas eleitores com 16 anos ou em todas as regiões administrativas do Distrito Federal,entre os dias 11 e 16 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-09593/2022.

