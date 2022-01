Em 2022, Câmara deve focar em assuntos polêmicos, como cultivo de cannabis e ensino à distância

Apoie o 247

247 - O ano de 2022 deve ser marcado por discussões polêmicas na Câmara dos Deputados. Com eleições em outubro, aprovações de propostas econômicas complexas como as reformas administrativa e tributária provavelmente serão inviabilizadas.

Nesse sentido, tendem a ganhar espaço na pauta projetos de "costumes", como o de legalização dos jogos, do ensino domiciliar e da liberação do cultivo da maconha para uso medicinal.

Ao O Globo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), comentou que não vê possibilidade de as reformas prosperarem no ano que vem. Lira pretende priorizar projetos já aprovados no Senado e que, portanto, só dependem da chancela dos deputados para virar lei.

Um dos projetos com tramitação avançada é aquele que regulamenta o ensino domiciliar (homeschooling), uma bandeira de deputados das bancadas conservadoras. Também pode ser analisado o texto que libera o cultivo da maconha (cannabis sativa) para uso medicinal e industrial. Apesar de forte pressão contrária feita pelos parlamentares conservadores, o projeto foi aprovado em uma comissão especial em junho. Agora, aguarda para ser analisado pelo plenário da Câmara.

