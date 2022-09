Em acampamento bolsonarista em Brasília, Daniel Silveira defende prisão de Fachin, Barroso e Moraes (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) defendeu, nesta terça-feira (6), a prisão dos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e do ministro do STF Edson Fachin.

"A verdade é o seguinte: tem que prender Fachin, Barroso e o Alexandre de Moraes", disse. "Estamos lidando com ministros à margem da lei", acrescentou.

O deputado foi condenado em abril deste ano, após divulgar, no primeiro semestre do ano passado, um vídeo com ataques a ministros da Corte.

Às véspera do desfile militar, Jair Bolsonaro (PL) liberou caminhões do Exército para entrar na Esplanada dos Ministérios, nesta terça. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que não deixará os veículos ocuparam o local onde fica as instituições de primeiro escalão do governo.

Confira a entrevista de Silveira a partir de 1h30min45s:

