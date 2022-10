Em ação contra Janones na Câmara, PP diz que Bolsonaro teve "impressão de que as meninas venezuelanas estariam se prostituindo"

No pedido de cassação do mandato de Janones, o partido ainda reconhece que "alguns bolsonaristas já foram punidos pelo TSE pela divulgação de fake news" edit

247 - No pedido de cassação do mandato do deputado federal André Janones (Avante-MG) apresentado pelo presidente do PP, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), à Câmara dos Deputados nesta terça-feira (18), o partido reconhece que Jair Bolsonaro (PL) se referiu às meninas venezuelanas como vítimas de exploração sexual.

"Resta claro que a expressão 'pintou um clima se refere única e exclusivamente a impressão que Bolsonaro teve de que as meninas venezuelanas estariam se prostituindo", diz a representação.

Em entrevista a um podcast na sexta-feira (14), Bolsonaro contou uma história sobre quando encontrou, em uma comunidade na periferia do Distrito Federal, meninas venezuelanas de 14 ou 15 anos, "bonitas", "arrumadinhas", com as quais "pintou um clima". Segundo Bolsonaro, as jovens faziam programa sexual, o que não correspondia à verdade.

Na peça, o PP também reconhece que "alguns bolsonaristas já foram punidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pela divulgação de fake news".

