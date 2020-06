Em aliança com Bolsonaro, deputada do Centrão coloca secretária de marido na Ancine

Para o cargo foi nomeada Gerfania do Socorro, que foi secretária-executiva da CNEC, que é presidida pelo ex-deputado Alexandre Santos, que é marido de Soraya Santos, do PL edit

247 - Em aliança com Jair Bolsonaro, o Centrão conseguiu colocar a deputada Soraya Santos, do PL de Valdemar Costa Neto, colocou uma aliada na Agência Nacional de Cinema (Ancine), na chefia do escritório da agência em Brasília.

Para o cargo foi nomeada Gerfania do Socorro, que foi secretária-executiva da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), que é presidida pelo ex-deputado Alexandre Santos, que é marido de Soraya Santos.

Nesta segunda-feira, Bolsonaro colocou um assessor do PP, outro partido do Centrão, no comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.