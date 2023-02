Em apenas 18 dias da nova legislatura, deputados apresentam 15 projetos para facilitar acesso a armas

A maioria de autoria de aliados de Jair Bolsonaro. O número de pessoas com certificado de CAC subiu mais de 470% no governo dele, mostrou o Anuário de Segurança Pública edit

247 - Em 18 dias da nova legislatura, deputados federais apresentaram na Câmara ao menos 15 propostas para facilitar o acesso a armas de fogo no País. A maioria de autoria de aliados de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com informações publicadas pela CNN Brasil, parlamentares pediram ao governo o cancelamento da proposta que suspendeu o registro para aquisição e transferência de armas e munições por colecionadores, atiradores e caçadores.

Deputados também pediram a anulação de outra ação da administração federal que exigiu um recadastramento das armas em circulação no Brasil junto à Polícia Federal. Até então, somente o Exército fazia o controle.

O número de pessoas com certificado de CAC aumentou 474% no governo Bolsonaro, de acordo com números do Anuário de Segurança Pública, que considera licenças para atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador.

