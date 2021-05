Em ato bolsonarista, Salles diz que agronegócio “é o melhor amigo do meio ambiente”

Antes do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, subir no caminhão de som para discursar, o apresentador do evento cometeu um ato falho. “Ele que representa o agro”, disse edit

247 - Em ato antidemocrático organizado por bolsonaristas do agronegócio na Esplanada dos Ministérios, neste sábado (15), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o agronegócio “é o melhor amigo do meio ambiente” e que “as cidades é que poluem”. A informação é do Poder 360.

Ainda de acordo com a reportagem, antes do ministro subir no carro de som para discursar, o apresentador do evento cometeu um ato falho ao chamá-lo para discursar. “Ele que representa o agro”, disse. Na sequência, corrigiu para “a preservação”.

O ministro da Defesa, Braga Netto, também discursou sob os gritos de “Eu autorizo!”.

“O agro é a força desse país, as Forças Armadas estão aqui para proteger os senhores, para que os senhores possam produzir”, disse o ministro durante o ato.

