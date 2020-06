Em áudio, integrante do “QG Rural” afirma que fazendeiro financia grupo

Metrópoles - Investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o grupo autointitulado de “QG Rural” tem como financiador o fazendeiro goiano André Luiz Bastos Paula Costa, que foi intimado a prestar depoimento. A afirmação foi feita com exclusividade ao Metrópoles por um dos integrantes do grupo extremista.

André Luiz está na mira da PCDF ainda porque ameaçou o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), após a remoção de acampamentos de extremistas da Esplanada dos Ministérios.

A declaração sobre ele ser a fonte de financiamento dos grupos foi gravada dias antes de a Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Cecor) cumprir mandado de busca e apreensão em um dos imóveis do empresário. A chácara localizada em Arniqueiras, próximo ao Riacho Fundo, servia como ponto de apoio para os ativistas.

Além do QG Rural, o local também abrigava manifestantes ligados ao “Patriotas” e “300 do Brasil”, ambos de extrema-direita. A PCDF apura a prática de supostos crimes de milícia privada, ameaças e porte de armas. A ação policial ocorreu na manhã desse domingo (21/06).

À reportagem, o integrante do QG Rural, que pediu para não ser identificado, afirmou que o apoio vem de André Costa.

Confira:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.