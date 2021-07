Em baixaria até no hospital, Bolsonaro compartilha ataque de Luciano Hang a Lula

Jair Bolsonaro compartilhou ataque contra o ex-presidente Lula (PT) do empresário bolsonarista Luciano Hang, investigado por participar da divulgação massiva de “fake news” durante as eleições de 2018 edit

247 - Internado num hospital em São Paulo, Jair Bolsonaro compartilhou ataque contra o ex-presidente Lula (PT) do empresário bolsonarista Luciano Hang, investigado por participar da divulgação massiva de “fake news” durante as eleições de 2018.

A postagem estranha e o seu estilo geraram dúvidas sobre se o autor da publicação foi mesmo Bolsonaro ou seu filho Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro e chefe do “Gabinete do Ódio” do governo federal.

Vídeo mostra imagens de Lula e Dilma com o líder da revolução cubana, Fidel Castro.

