Em Brasília, bolsonaristas montam acampamento para 7 de Setembro e pedem intervenção militar no STF

247 - Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), na véspera do 7 de Setembro, montaram acampamento em Brasília na véspera do ato convocado pelo governo. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo , manifestantes bolsonaristas desfilam com carros, bandeiras, máquinas agrícolas e montaram um acampamento pedindo intervenção das Forças Armadas no Supremo Tribunal Federal (STF).

O acampamento está localizado em um parque em Samambaia, na região administrativa do Distrito Federal, a 30 quilômetros da Esplanada dos Ministérios, onde ocorrerá o desfile e a manifestação bolsonarista.

Uma das faixas estendidas no local pedia intervenção das Forças Armadas no Supremo: “Presidente Jair Bolsonaro, acione as Forças Armadas para destituir todos os ministros do STF”. Em dois ônibus, havia a frase “liberdade/limpeza no STF/eleição transparente” estampada na lateral dos veículos.

