Em Brasília, Lula encontrará empresários do setor de transporte

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - O ex-presidente Lula desembarca em Brasília na noite desta quarta-feira (27/7) para cumprir uma série de agendas que incluem encontros com empresários do setor de transporte e com funcionários da Embrapa.

O primeiro compromisso do petista na cidade será uma reunião com membros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O encontro está marcado para 11h de quinta-feira (28/8), na UnB.

